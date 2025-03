Intervenuto all'emittente danese TV2, il centrocampista del Manchester United ed ex Inter, Christian Eriksen, in scadenza con il club inglese, ha parlato del suo futuro senza mezzi termini: "Non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro", ha detto il danese dal ritiro con la Nazionale di Brian Riemer.

"Quando non ricevo notizie, presumo che la collaborazione si interromperà" ha continuato senza peli sulla lingua l'ex interista che lancia un messaggio allo United, al quale poi fa sapere di essere "pronto a trovare qualcosa di nuovo" in caso di mancata proposta di rinnovo.