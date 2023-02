Ieri ha detto che Nainggolan sta meglio di quanto si aspettasse, ma oggi parte dalla panchina, non è dunque ancora al 100%? Lo vede meglio da trequartista o più basso?

"Penso che Nainggolan possa fare entrambe le cose. Ma credo che lui prediliga, e noi abbiamo bisogno di qualità in quella zona del campo. L’idea mia è stata quella di prenderlo per metterlo a ridosso delle punte. Posizione in cui ha sempre giocato, almeno con me. Era una mezzala atipica perché poi con Spalletti si è spostato molto più avanti. La condizione fisica è quella di un ragazzo che non gioca una partita ufficiale da qualche mese quindi ovviamente non può avere i novanta minuti. È arrivato da un paio di giorni quindi… Si è allenato bene, con gli altri, sapevo che probabilmente appunto non ha i novanta minuti ma ci darà una mano in corsa. Per il resto, la sua condizione fisica non è affatto preoccupante, secondo me entrerà in forma molto prima di quanto pensassi".