Ze Maria, ex giocatore dell'Inter, è in corsa per la panchina del Motherwell che ha esonarato nelle scorse ore Steven Hammell.Secondo quanto riportato dallo Scottish Sun, il collaboratore tecnico nello staff delle giovanili a Parma è uno dei profili seguiti dalla dirigenza del club. Nella sua carriera Ze Maria ha allenato Castello e Catanzaro in Italia, mentre l'ultima esperienza da tecnico di prima squadra è in Brasile, al Portuguesa.