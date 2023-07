Marcelo Brozovic lascia l'Inter e sbarca in Arabia Saudita. L'Al Nassr non perde tempo e pubblica sui social le prime foto di Epic Brozo a tinte gialloblu, dal momento della firma sul faraonico contratto fino alle prime pose con la nuova maglia.

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozović ✍️



We wish him good luck with our stars #BrozovićIsYellow pic.twitter.com/rWf0vNEcHt