La telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a far parlare di sé. Secondo le indiscrezioni che rimbalzano dall'Argentina, Maurito dovrà sborsare 100 milioni alla bionda showgirl in caso di divorzio: nello specifico, la moglie dell'ex attaccante dell'Inter potrebbe ricevere diverse proprietà e beni per un valore vicino alla cifra citata precedentemente. Uno scenario che, riferiscono i colleghi sudamericani, potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane.