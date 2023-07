Raggiunto dall'ANSA, l'ex centrocampista di Inter e Roma Olivier Dacourt ha fatto un discorso accorato sul tema razzismo: "Non siamo scimmie, ma ora basta violenze. Il razzismo nello sport è il più odioso perché si manifesta nel luogo dell’integrazione per eccellenza. Non sono una scimmia. E in un mondo giusto non dovrebbe neanche essere necessario precisarlo. Ma il razzismo è dappertutto, il paradosso è che in Francia pensano che sia nel calcio italiano, in Italia magari ritengono sia in Spagna".