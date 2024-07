La Spagna è Campione d'Europa 2024. Dopo aver battuto l'Inghilterra, ko per nella seconda finale consecutiva, per 2-1, la Nazionale guidata da De La Fuente torna al trionfo, rendendo fiero José Mourinho che con questo titolo vede arrivare la consacrazione di alcuni giocatori in cui lo Special One aveva creduto, differentemente da altri.

"Nacho Fernandez, capitano vincitore della Champions League 2024. Alvaro Morata, capitano della Nazionale Campione d'Europa... Tanti complimenti a loro e all'allenatore che ha fatto il loro esordio quando erano piccoli in Accademia. Lo stesso allenatore che non ha capito che Dani Carvajal era un altro - scrive l'allenatore dell'Inter del Triplete -. Tanti complimenti a mister De La Fuente per lo splendido lavoro. La migliore squadra ha vinto" ha scritto su Instagram, Mou. "Gracias" commenta Morata, con tanto di cuore. "Il mio allenatore" ha aggiunto Nacho.