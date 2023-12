Un errore clamoroso di Michele Di Gregorio punito da Lucas Beltran ha deciso la sfida tra Monza e Fiorentina. Macigno nell'animo del portiere di scuola Inter, con Danilo D'Ambrosio che, come raccontato ai microfoni di DAZN nel dopopartita, ha speso parole di incoraggiamento nei suoi confronti: "Eravamo nello spogliatoio e ancora non si cambiava, gli ho detto che non poteva star lì a rimanerci male...

Lui ci ha salvato tantissime volte, meriterebbe la Nazionale per l'uomo che è oltre che per quanto ha fatto. All'intervallo ho detto ai miei compagni di fare qualcosa in più anche per lui, perché lo meritava; ma purtroppo non siamo riusciti a rimediare all'errore".