Dopo la vittoria contro la Danimarca, Mislav Orsic, attaccante della Nazionale croata, parla in conferenza stampa insieme al compagno Nikola Vlasic. Parlando tra le altre cose anche del suo ruolo all'interno del gruppo dei Vatreni, dove viene individuato come alternativa a Ivan Perisic: "Ognuno ha il proprio ruolo in nazionale, sono felice di essere qui con questi giocatori e ogni volta che ne avrò la possibilità, farò del mio meglio per aiutare la squadra", ha risposto il giocatore della Dinamo Zagabria.