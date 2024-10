A circa due mesi dall'annuncio del ritiro dalla nazionale croata, ieri Marcelo Brozovic è stato omaggiato dalla sua gente per aver difeso con onore i colori del suo Paese nel corso degli anni. La cerimonia d'addio è andata in scena allo stadio Maksimir di Zagabria, sua città natale, dove il centrocampista dell'Al-Nassr, prima della gara di Nations League contro la Scozia, ha ricevuto una divisa speciale con il numero 99 (le presenze totali) stampato sullo schienale.

After international retirement following 9⃣9⃣ #Croatia appearances, Marcelo Brozović received a special shirt during his farewell ceremony in front of the home crowd in Zagreb! ❤️ #HvalaBroz #Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/JD7xNYOycP