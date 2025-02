Conclusa a novembre scorso la parentesi negli Emirati Arabi, all'Al-Ain, Hernan Crespo potrebbe tornare in Brasile. A riferirlo è Globo Esporte che parla di forte interesse del proprietario del Botafogo, John Textor, a portare l'ex Inter sulla panchina della squadra cariòca. Secondo i colleghi brasiliani Textor ha avviato i contatti con l'argentino per tentarlo a prendere le redini della squadra, attualmente in mano a Claudio Caçapa, a cui è stata affidata ad interim.