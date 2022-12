Philippe Coutinho rompe il silenzio per spazzare via i rumors di mercato circolati nelle scorse ore sulla sua presunta volontà di dire addio all'Aston Villa per ritornare in patria, dove il Corinthians sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. "Negli ultimi giorni ho visto molte notizie su di me, il problema è che ora sono iniziate alcune bugie e sono qui per chiarire - ha scritto l'ex Inter sul suo profilo Instagram -. Mai e in nessun momento ho avuto nessun tipo di conversazione chiedendo di lasciare il club perché io e la mia famiglia siamo felici qui. Il mio unico obiettivo ora che sono guarito dall'infortunio è lavorare al massimo ogni giorno, giocare ad alto livello, aiutare il club e i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi".