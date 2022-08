Ventotto gol in 46 presenze. È questo il bilancio realizzativo della conoscenza interista Gabriel Barbosa, più comunemente noto come Gabigol. L'attaccante brasiliano, meteora nerazzurra con 10 sole presenze e una sola rete, è oggi uno dei giocatori più prolifici della storia della Copa Libertadores, diventando anche il secondo giocatore brasiliano nella suddetta classifica. Con i suoi gol, l'ex Inter ha contribuito alla vittoria di due campionati brasiliani, due supercoppe brasiliane e la Libertadores nel 2019, sottoscritta dall'attaccante classe '96 con una doppietta che ha tramortito il River Plate, riportando il Flamengo sul tetto d'America. Con la sua doppietta l’ex nerazzurro ha anche conquistato il titolo di capocannoniere con 9 gol in 12 gare. Nell'ultimo match disputato dai rossoneri, Gabigol ha messo a segno altre due reti, portandosi a 28 gol in 46 matches, diventando il calciatore dal rendimento più alto negli ultimi quattro anni e adesso è al nono posto dei marcatori più andati a segno nella competizione. Di seguito la classifica completa: