Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha convocato 28 giocatori per la tournée statunitense che i Blues, avversari dell'Inter nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato il prossimo 11 agosto, sosterranno in questi giorni. Dalla lista mancano sei elementi, e alcune assenze fanno rumore: non sono partiti per gli States Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Cesare Casadei, David Datro Fofana e Malang Sarr.



Ovvio che la mancata partecipazione alla tournée dia ora adito a voci di mercato su questi nomi: nota la situazione del belga, per Casadei, prodotto delle giovanili dell'Inter, si parla di interesse concreto da parte di alcuni club di Serie A come Fiorentina e Genoa, secondo Calciomercato.com.