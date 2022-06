L'eco degli elogi per Wilfried Gnonto è arrivato ovviamente anche in Svizzera, dove lo Zurigo, suo club di appartenenza, si frega le mani per il suo gioiellino. Al punto che il presidente Ancillo Canepa, intervistato da Blick, ha già un piano ben definito per il suo futuro: "Se arriva un top club – sottolineo un top club – potremmo essere pronti a parlare. Se dovessero arrivare Real Madrid e Barcellona, ​​potremmo parlarne. Ma non altri".