Caso rientrato: André Onana torna ufficialmente nella lista dei convocati del Camerun per la sfida contro il Burundi del prossimo 12 settembre. E per il Manchester United scatta 'l'incubo' Coppa d'Africa: in caso di qualificazione dei Leoni Indomabili e di nuova chiamata da parte del ct Song, infatti, i Red Devils sarebbero costretti a rinunciare al loro estremo difensore per le partite in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio.