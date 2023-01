Il Ranieri-bis sulla panchina del Cagliari prenderà via ufficialmente domani all'Unipol Domus contro il Como, un appuntamento che il tecnico romano sta vivendo con l'attesa che accompagna la prima volta, anche se si tratta di un ritorno sull'isola dopo 32 anni: "Faccio questo lavoro per emozionarmi, sarà una giornata piena di sensazioni, da vivere con la voglia di dare una soddisfazione alla nostra gente", ha raccontato l'ex Inter in conferenza stampa.

Esprimendosi in seguito anche sulla possibilità di un possibile arrivo di Radja Nainggolan in rossoblu: "Le sue vicissitudini le conoscete meglio voi, ma se lui vuole venire qui per calarsi con la giusta mentalità, come ho fatto io, sarà bene accetto".