L'ex attaccante di Atalanta e Palermo Igor Budan parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Croazia, avversaria domani a Lipsia dell'Italia in un match decisivo per le velleità di passaggio agli ottavi di finale di entrambe le squadre. Per i Vatreni, a detta di Budan, questi Europei sono l'ultimo capitolo di un ciclo leggendario: "In questo gruppo ci sono ragazzi che hanno fatto tantissimo, leader che hanno scritto la storia calcistica della Croazia. Siamo loro tutti grati per i traguardi che ci hanno permesso di raggiungere, ma come è successo nel 2018, quando abbandonarono la nazionale Corluka, Mandzukic, Lovren e Subasic, anche questa estate ci sarà un ricambio generazionale".

Tra i giocatori che hanno sin qui decisamente faticato c'è l'ex interista Marcelo Brozovic: "In Arabia il campionato non è competitivo come quello italiano a livello di agonismo e mentalità: non è in forma o comunque non è il miglior Brozovic. Ivan Perisic sta tornando da un infortunio serio ed è lontano al top. Modric è alla prima stagione a Madrid dalla panchina e gli mancano minuti nelle gambe. Capisco anche al c.t. che si sente in debito con chi ha scritto la storia del calcio croato e che se la giochi fino in fondo con loro, ma dopo Euro 2024...".