Probabilmente Marcelo Brozovic sperava in un battesimo diverso con la nuova maglia dell'Al-Nassr, sconfitto con un rotondo 5-0 dal Celta Vigo di Rafa Benitez in un'amichevole pre-campionato. Certo, il croato non ha particolari responsabilità perché finché è stato in campo, 53 minuti, il risultato era inchiodato sullo 0-0 e regnava l'equilibrio. Poi, dopo l'espulsione di Al Amri, gli spagnoli hanno dilagato andando in gol 5 volte tra il 57' e il 75'. Cristiano Ronaldo ha giocato solo 48 minuti.