Thiago Motta, allenatore del Bologna, si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari decisiva dalla prima rete in Serie A di Giovanni Fabbian, arrivato in estate dall'Inter. "Ha fatto quello che sa fare, è un ragazzo che si è inserito da poco nel gruppo. Ci aspettavamo una partita così contro una squadra che si chiude e prova a sfruttare le ripartenze - le sue parole -. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche se nel primo tempo potevamo essere più incisivi davanti, ma è stata una grande prestazione. Tanti giovani in campo? Ho grande fiducia in tutti i giocatori che abbiamo, sono tutti di livello al di là dell’età. Abbiamo giovani di valore e giocatori più d’esperienza, nel calcio l’età conta poco, conta cosa vuole il giocatore, cosa vuole fare e l’ambizione che ha. Noi abbiamo giocatori che vogliono arrivare e tutti vogliono giocare”.

"Cosa ho detto a Fabbian? Entra e fai gol! Lui ce l'ha dentro, voleva entrare anche prima. La sola cosa che ho fatto è lasciarlo andare in campo, poi ha fatto tutto lui", ha aggiunto Thiago Motta in conferenza stampa.