Spegne 61 candeline lo storico capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, "esempio, simbolo, capitano: per vent'anni punto fisso della formazione nerazzurra, un faro intorno al quale si sono alternati giocatori, allenatori e avversari. Un ragazzo serio e affidabile, diventato uomo e guida instancabile con indosso la maglia" del Biscione. Maglia indossata dallo 'zio' ben 756 volte, "un record superato solamente da Javier Zanetti", come ricorda l'Inter nella nota attraverso la quale porge gli auguri di buon compleanno all'ex capitano del Biscione da parte di tutta la famiglia nerazzurra.

All'Inter, Bergomi ha vinto "uno Scudetto leggendario, tre Coppe UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Una carriera all'Inter, iniziata da terzino destro e terminata da libero, guidata da un incredibile senso di appartenenza verso i colori nerazzurri. Una vita intera indossando due soli colori, premiata dai tifosi nerazzurri con l'ingresso nella Hall of Fame nel 2020, ma anche apprezzata e ammirata fuori dall'Italia, come dimostra lo One Club Man Award assegnato a Bergomi dall'Athletic Club di Bilbao nelle scorse settimane", ennesimo riconoscimento prestigioso, per chi, come lui si è distinto per spirito di appartenenza, dedizione e sacrificio.