Dopo i quattro gol segnati all'Azerbaigian ieri, Romelu Lukaku incassa i complimenti di Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio: "È stato eccezionale, sono molto felice di averlo nella mia squadra, come giocatore e come persona. Non sono solo felice, sono anche orgoglioso. Se usa il corpo, non può essere fermato. Conosce dov'è la porta ad occhi chiusi ed è sempre nella posizione giusta per essere servito. È sempre difficile dirlo, ma penso che sia il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato", le parole riportate da Het Nieuwsblad.