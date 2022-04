Raggiunto in Turchia da Sky Sport, Mario Balotelli ha espresso la sua amarezza per l'assenza dell'Italia dal prossimo Mondiale in Qatar. Italia che ha palesato evidenti difficoltà di realizzazione nel match contro la Macedonia del Nord, e allora è mancato a Roberto Mancini un Balotelli? "Io manco quando si perde, prima nessuno lo diceva. Io sottoporta sono bravino, ma in certe partite non è detto che se metti un giocatore o l'altro vinci, non è perché sono Mario Balotelli allora con me avremmo vinto. Diciamo che le occasioni per fare gol erano buone. Sono contento che rimanga Roberto Mancini alla guida della Nazionale, gli voglio bene. La gente è delusa ma non deve dimenticare che abbiamo vinto l'Europeo con una squadra forte ma comunque inattesa a certi livelli e tutto il gran lavoro fatto".