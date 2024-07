Tramonta la pista brasiliana che vedeva protagonista l'ex attaccante dell'Inter, Mario Balotelli. L'ex nerazzurro, oggi in forza all'Adana Demirspor, è stato accostato al Corinthians, club di San Paolo del Brasile che aveva avanzato un offerta per il classe '90. Secondo il giornalista esperto di mercato sudamericano, Cesar Merlo, il passaggio al Timão è in fase di naufragio al punto da far apparire la trattativa 'impossibile'. Non sono bastati le negoziazioni e i dialoghi aperti con il giocatore: l'arrivo di Ramón Díaz è stato decisivo per far arenare la trattativa. Secondo quanto spiegato da Merlo, il tecnico ha indicato altre priorità, mandando di fatto nel dimenticatoio Super Mario.

