Momento delicatissimo per l'Atletico Madrid, che da ieri è ufficialmente fuori dall'Europa dopo il ko con il Porto che l'ha relegato all'ultimo posto del girone di Champions League. Dunque, per la prima volta in undici anni, Diego Pablo Simeone è già out dalle coppe a novembre. Secondo fonti spagnole - come riferito da El Chiringuito - non sarebbe sorprendente a questo punto un esonero del Cholo a fine stagione nonostante un contratto ancora lungo, con la dirigenza del club di Madrid che avrebbe già preso contatti con Luis Enrique. Nel frattempo, nella finestra invernale del mercato, possibili cessioni importanti per equilibrare i mancati introiti europei: sulla lista degli scontenti ci sarebbero in particolare De Paul e Joao Felix.