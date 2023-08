Anche Jose Mourinho si lega al calcio saudita. Ma non si tratta di un addio alla Roma di fronte all'ennesima munifica offerta dall'Arabia. Come riportato dall'agenzia di stampa saudita SPA, il portoghese ha firmato per il consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy per i prossimi tre anni. Le funzioni del portoghese saranno quelle di gestire l'accademia che cerca la crescita locale del calcio saudita.