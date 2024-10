Dopo la sconfitta contro il Basilea, che ha ancorato all'ultimo posto in classifica la squadra giallonera, i segnali di un allontanamento di Patrick Rahmen dalla guida dello Young Boys si erano fatti sempre più insistenti. Tuttavia, riferisce Blick, per il momento il tecnico pare aver scongiurato l'eventualità dell'esonero convincendo i dirigenti a dargli un'ultima possibilità. Il sito 20Minuten ha provato ad approfondire la vicenda, ma i vertici del club non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Una cosa è certa: i giocatori sostengono il proprio allenatore. Lo ha confermato anche il portiere David von Ballmoos proprio subito dopo il ko col Basilea. E va inoltre considerato che la squadra è stata falcidiata da infortuni e squalifiche in queste prime settimane. Dopo la pausa, però, Rahmen sarà atteso da un vero e proprio tour de force con sette partite in 22 giorni tra campionato e Champions, compresa la gara con l'Inter del 23 ottobre.