"C’è un’attesa estrema, questo è chiaro". Ha esordito Patrick Rahmen, allenatore dello Young Boys, ai canali ufficiali del club dopo aver conosciuto le avversarie da battere in questa Champions ormai alle porte: "Barcellona in trasferta e Inter in casa sono momenti clou in assoluto" ha detto prima di esprimere il dispiacere di non poter giocare a Milano.

"Mi sarebbe piaciuto andare a San Siro - ha ammesso -. Ma questo sorteggio è davvero fantastico per noi. A Celtic Park troveremo un'atmosfera rumorosa e meravigliosa. Contro lo Shakhtar Donetsk a Gelsenkirchen possiamo immaginare di fare qualcosa, così come contro la Stella Rossa".