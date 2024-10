Dopo che Thomas Stamm, allenatore della Dynamo Dresda, si è chiamato fuori dalla corsa, lo Young Boys avrebbe adocchiato un nome nuovo per la successione di Patrick Rahmen: secondo Kicker, adesso in lista c'è Urs Fischer, ex tecnico dell'Union Berlino, artefice della scalata del club tedesco fino alla Champions League prima dell'esonero dello scorso novembre. Contro l'Inter, comunque, la squadra sarà nelle mani dell'ex tecnico della squadra giovanile Joel Magnin.