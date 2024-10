Doppio successo per le due tedesche avversarie dell'Inter in Champions League. Vittoria in rimonta per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che dopo aver subito la rete dello svantaggio firmata da Omar Marmoush su calcio di rigore regola l'Eintracht Francoforte vincendo 2-1 alla BayArena. Di Robert Andrich al 25esimo e di Victor Boniface al 71esimo le reti delle Aspirine. Bayer Leverkusen che con questo successo si porta a 14 punti, meno tre dalla capolista RB Lipsia che ha sbancato il campo del Mainz vincendo per 2-0 grazie ai gol di Xavi Simons e Will Orban.