Vittoria di misura per il Salisburgo che vince per 1-0 in casa del Rapid Vienna grazie all’unica rete della gara, messa a segno da Piatkowski. Massimo risultato ottenuto col minimo sforzo che rafforza la posizione in classifica degli eurorivali dell’Inter nel Gruppo D: primato momentaneamente a +5 dallo Sturm Graz, impegnato domani contro l’Altach.