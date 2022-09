Successo di misura a pochi giorni dalla Champions League per il Viktoria Plzen che supera lo Slovan Liberec con una rete nel finale di primo tempo di Sykora. Il centrocampista, servito dal solito Mosquera, consegna alla squadra di mister Bilek la quinta vittoria consecutiva in campionato e il miglior viatico in vista del Barcellona.