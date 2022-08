In campo nella prima, storica partecipazione del Viktoria Plzen in Champions League, Václav Pilař è pronto a difendere la maglia dei cechi anche in questa stagione, nel girone proibitivo con Inter, Barcellona e Bayern Monaco: "Quasi tutta la squadra era nello spogliatoio, è stato bellissimo vedere la diretta dei sorteggi, è stato emozionante fino alla fine. La metà voleva finire nel raggruppamento con il PSG, l'altra metà voleva questo. Volevamo davvero un gruppo del genere".