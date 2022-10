Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato del Viktoria Plzen, fermata sull'1-1 sul campo del Bohemians. Gli avversari dell'Inter nel gruppo C di Champions League passano in vantaggio al 24' con Mosquera, ma si fanno raggiungere dal 53' dal pari di Drchal. La squadra di Bilek mantiene comunque il primo posto a quota 23 punti, a più 4 sullo Slavia Praga secondo.