Il Manchester City cambia ufficialmente pagina: dopo 12 anni, Txiki Begiristain lascerà la sua carica di direttore sportivo al termine della stagione corrente, come pianificato da tempo. È arrivata la nota ufficiale del club inglese che contemporaneamente ha annunciato il nome del suo successore: toccherà a Hugo Viana, che dunque lascerà lo Sporting Lisbona nell'estate del 2025 per prendere ufficialmente le redini dell'incarico, ma collaborerà con Begiristain nei mesi precedenti per garantire una transizione senza intoppi.