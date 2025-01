Jan Kuchta torna a casa. Il 28enne attaccante nazionale ceco è tornato allo Sparta Praga dopo meno di sei mesi alla formazione danese del Midtjylland. La formula è quella del fino alla fine della stagione, anche se nell'accordo con il club danese c'è un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Kuchta ha segnato solo due gol in 16 partite ufficiali disputate col Midtjylland, dove il suo spazio in campo è diminuito col passare del tempo.