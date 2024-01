Attraverso un comunicato ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto del centrocampista belga classe 2005 Arthur Vermeeren dall'Anversa. Il giocatore ha firmato un contratto per il resto della stagione e altre sei stagioni. Il costo dell'affare, secondo le indiscrezioni circolate, si aggira sui 25 milioni di euro.

"Formatosi nelle giovanili dell'Anversa dal 2018, Arthur ha progredito fino a debuttare in una partita ufficiale con la prima squadra il 22 ottobre 2022. In meno di un anno e mezzo con la prima squadra, il giovane e talentuoso calciatore, che ha arrivato a indossare la fascia di capitano a soli 18 anni, ha giocato 66 partite ufficiali con l'Anversa, segnando tre gol e fornendo assist in otto occasioni. Nel suo palmares ha un campionato, una Coppa e una Supercoppa belga. La sua crescita spettacolare e le sue prestazioni nel suo club lo hanno portato a essere convocato dalla nazionale maggiore belga, con la quale ha già esordito e giocato due partite a ottobre e novembre 2023. In questo modo abbiamo aggiunto uno dei centrocampisti più talentuosi al nostro club e con maggiore proiezione a livello europeo e mondiale, che sa già cosa vuol dire giocare partite molto impegnative. Il nazionale belga ha superato le relative visite mediche presso l'Ospedale Universitario Vithas Madrid Arturo Soria e ha poi firmato il suo contratto presso gli uffici del club nella Cívitas Metropolitano, dove giovedì ha assistito in prima persona all'emozionante qualificazione della nostra squadra per le semifinali del Coppa del Re. Lunedì prossimo, 29 gennaio alle 13:30, sarà presentato come nuovo giocatore dell'Atlético de Madrid in un evento di presentazione che si svolgerà presso l'Auditorium Cívitas Metropolitano. Benvenuto, Vermeeren!".