Il Monaco, avversario dell'Inter in Champions League, batte 3-0 l'Auxerre e raggiunge il Marsiglia in vetta alla classifica della Ligue 1. Tutto facile per la squadra francese che affronterà i nerazzurri nell'ultima giornata di Champions League.

Di Kehrer e Vanderson le due reti nel primo tempo, dell'ex Juventus Zakaria il tris nel finale. Monaco in testa con il Marsiglia a quota 10 punti, in attesa del Psg.