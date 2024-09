Così come il Bayer Leverkusen, altre due avversarie nel minicampionato dell'Inter in Champions League festeggiano i tre punti nei rispettivi campionati. Vince il Monaco, che al Louis II supera per 3-1 Le Havre: apre le marcature la squadra biancorossa con la rete di Jordan Teze, pareggio della squadra Ciel-Marine firmato da Daler Kuzjaev ma nella ripresa Eliesse Ben Seghir e Folarin Balogun sigillano il match nello spazio di appena quattro minuti.

Bene anche lo Sparta Praga, che si impone per 2-0 contro in casa del Ceske Budejovice: di Martin Vitik e Ermal Krasniqi le reti che permettono alla squadra granata di agganciare i rivali dello Slavia Praga in vetta alla classifica.