Dopo sei mesi di prestito al Mlada Boleslav, torna allo Sparta Praga il difensore Patryk Vydra, aggregatosi alla formazione granata nel ritiro di Marbella. Ai microfoni di Isport.cz, il giocatore classe 2001 sottolinea l'amarezza per non poter dare una mano alla squadra, considerate le regole, nella coesa al raggiungimento dei playoff di Champions League, che ripartirà il prossimo 22 gennaio quando la Sparta di Ferro ospiterà l'Inter: "Mi dispiace, ma è proprio così. Però c'è il campionato. Penso che la lotta per il titolo non sia ancora persa. Due stagioni fa siamo riusciti a rimontare, quindi possiamo farlo anche adesso”.