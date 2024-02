Alla vigilia del match di Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao, l'allenatore dell'euro-rivale dell'Inter Atletico Madrid, Diego Simeone ha presentato la sfida in conferenza stampa partendo da un annuncio che non fa felici i tifosi dei colchoneros: "Griezmann non prenderà parte alla partita, abbiamo bisogno che recuperi bene, ha fatto un grande sforzo per mettersi a disposizione e con la tranquillità che i giocatori che lo faranno al suo posto staranno nel migliore dei modi" ha detto a proposito dell'attaccante francese.

Sull'importanza del match:

"Arrivare in finale è sempre molto bello per i tifosi e per la società, per non parlare dei giocatori. Ci sarà una grande atmosfera, come è abituato il popolo di Bilbao. Non ci aspettiamo un'altra partita intensa, con un molta aggressività all'inizio, come quando giocano in casa. Spero di giocare una grande partita e di raggiungere la finale, che è ciò che vogliono i giocatori, i tifosi e il club".

Griezmann viaggerà con la squadra?

"Ci sono molte domande a cui non posso rispondere".

Meglio rimontare domani o contro l'Inter in Champions?

"Sto assolutamente pensando a domani."

Brutti risultati lontano da casa:

"Speriamo di poter dimostrare domani tutte le cose buone che abbiamo nelle nostre corde e che pensiamo di poter fare".

Sulla pressione d'inizio gara:

"Qualunque cosa esige la partita noi faremo. Normalmente quando si fa una strategia per una gara, a volte quella strategia funziona, altre volte no perché si prospetta un match diverso. Se i giocatori ragionano come un insieme all'interno di un gruppo, ciò che vogliamo che accada succede, ma se si pensa individualmente, il collettivo si rompe, che sia a favore dell'Athletic o a nostro favore. Se vogliamo andare a raccontare alla stampa le nostre strategie, il nostro piano non funziona. Il calcio è molto mutevole, a volte succedono degli imprevisti e questa è la cosa bella".

Le cose di cui ha bisogno l'Atletico:

"La capacità di segnare due gol in più di loro".