Il Bayer Leverkusen sbanca l'Alten Försterei di Berlino superando l'Union Berlino per 2-1 nella gara valida per la dodicesima giornata di Bundesliga. La formazione di Xabi Alonso, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, passa in vantaggio dopo pochi giri di lancetta grazie a Jeremie Frimpong, per poi venire raggiunta dai berlinesi a segno col sudcoreano Jeong Woo-jeong. Il gol vittoria lo firma al minuto 71 l'ex Sampdoria e Roma Patrik Schick, che proietta il Werkself al secondo posto della classifica a quota 23, in compagnia dell'Eintracht Francoforte.