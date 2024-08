Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, commenta così ai canali ufficiali del club i sorteggi di Champions League. “Abbiamo assistito al sorteggio della fase a gironi con grande emozione e gioia. Quattro grandi partite casalinghe attendono i nostri tifosi. Abbiamo in programma anche trasferte interessanti. Siamo molto ambiziosi, abbiamo grandi aspettative su noi stessi e vogliamo stupire in questa competizione. Sono in Bundesliga da oltre 20 anni, ma quando arrivi a giocare in Champions League con il tuo club, è il massimo".

Foto: skysport.de