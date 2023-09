Aveva segnato soli due gol in tre partite la Real Sociedad, oggi ha deciso di farne cinque (prima vittoria in Liga) a un Granada decisamente scadente (12 gol incassati in 4 sfide) nella prestazione. Sfida comunque altalenante tra due difese ballerine: 5-3. Ha aperto le marcature la doppietta di un Kubo sugli scudi, inframezzata dall'autogol di Le Normand. Poi Zubimendi, Barrentxea e l'autorete di Bosch hanno messo (quasi) la parola fine al confronto. Rilassamento sul finale, con Boye e Zaragoza che siglano il definitivo 5-3, accordiando non a sufficienza le distanze.