Domani sera, prima del fischio d'inizio di Real Sociedad-Inter, l'Anoeta si colorerà tutta di bianco e azzurro grazie ai cartoncini presenti su tutti i seggiolini dello stadio per comporre la coreografia pensata per il debutto in Champions. Tutti i tifosi, spiega la società, verranno avvisati dallo speaker di alzare il proprio cartoncino quando verrà suonato l'inno della Champions League.