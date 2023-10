Parlando in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Rayo Vallecano, il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil mette l'accento sulla cosa che lo rende più orgoglioso dei suoi ragazzi dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica che avvicina i baschi alla qualificazione agli ottavi a braccetto con l'Inter: "Indipendentemente dai risultati, la squadra rimane sempre con i piedi per terra quando vince e mantiene il sangue freddo quando perde. Il nostro umore non è cambiato, ed è ciò di cui sono più orgoglioso.

Un calo dopo il match europeo? Capisco che i tifosi siano al settimo cielo, ma è molto facile scendere dalle nuvole. Noi però cerchiamo di mantenere l'equilibrio e non abbiamo dubbi che questa squadra ora abbia in testa la partita di Vallecas".