Sonoro 4-0 dell'RB Lipsia, che maltratta l'Augsburg nella gara valida per la quinta giornata di Bundesliga e si porta al secondo posto in classifica ad un punto dal Bayern Monaco impegnato in questi minuti col Bayer Leverkusen. Partita che la squadra sassone indirizza subito grazie al gol di Benjamin Sesko al decimo, gol bissato appena cinque minuti dopo. Ad inizio ripresa, Lois Openda trova il tris poi è Xavi Simons al 57esimo a fissare il definitivo 4-0.