Non se la passa decisamente bene Marco Rose, tecnico dell'RB Lipsia, che deve mettere in conto tre nuovi infortuni come regalo della sosta delle Nazionali. Come annunciato mercoledì mattina dal club, infatti, anche Yussuf Poulsen e El Chadaille Bitshiabu, oltre a Eljif Elmas, sono rimasti infortunati. Poulsen ed Elmas hanno riportato infortuni muscolari mentre giocavano con Danimarca e Macedonia del Nord e mancheranno per alcune settimane, ha detto il club. Per Elmas si attende ancora una diagnosi esatta.

Per quel che riguarda Bitshiabu, invece, l'infortunio è avvenuto durante l'allenamento. Ciò rende la situazione particolarmente preoccupante in attacco, dato che l'allenatore non ha quasi nessuna possibilità di rotazione. Poiché manca anche Xavi Simons, l'allenatore ha solo sei attaccanti per quattro ruoli: Lois Openda, Benjamin Sesko, André Silva, Christoph Baumgartner, Antonio Nusa e Assan Ouédraogo da far ruotare nel ciclo di impegni prima della sosta di Natale.