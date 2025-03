Buone notizie per il Bayern Monaco, avversario dell'Inter nei quarti di finale di Champions League: Manuel Neuer è tornato ad allenarsi in campo un settimana dopo essersi procurato uno strappo muscolare al polpaccio destro nell'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen. Il portiere tedesco in giornata ha potuto fare i suoi primi scatti sul terreno di gioco e punta al recupero.

Servirà ancor del tempo, invece, per rivedere all'opera Kim Min-jae. Il difensore non è a disposizione per un problema al tendine d'Achille, come ha confermato il tecnico Vincent Kompany in conferenza: "Speriamo che non resti fuori troppo a lungo, le prossime settimane non bastano. Ora si tratta di gestire il carico di lavoro". Per questo motivo, l'ex Napoli ha dovuto rinunciare a prendere parte alle gare di qualificazione della nazionale sudcoreana ai prossimo Mondiali.