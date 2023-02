Parlando per il magazine ufficiale della sua squadra, il presidente del Porto Pinto Da Costa svela le ambizioni della società lusitana: "In questo momento siamo campioni di tutto ciò che c'è da vincere in Portogallo, ma non siamo ancora soddisfatti. Vogliamo di più. Vogliamo di nuovo tutto.

So che lotteremo per questo fino alla fine. Non credo nella stampa di Lisbona, credo che abbiamo tutte le condizioni per continuare ad avere successo. Febbraio non è tempo di bilanci, ma se analizziamo quello che è stato il rendimento del Porto in questa stagione i fatti parlano chiaro: abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa di Lega, le uniche due competizioni in palio finora; siamo nella lotta per le due competizioni nazionali tuttora in corso e abbiamo raggiunto l'obiettivo di superare la fase a gironi di Champions League con un brillante primo posto nel girone. Inoltre, abbiamo presentato un bilancio e conti con molto risultati positivi".